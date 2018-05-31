Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед

Сборная России уступила национальной команде Австрии в товарищеском матче со счётом 0:1. Данная игра стала шестой в безвыигрышной серии российской сборной при главном тренере Станиславе Черчесове

Таким образом, российский специалист повторил антирекорд Анатолия Бышовца, проигравшего шесть матчей к ряду во время работы с командой в 1998 году, и Леонида Слуцкого, добившегося в 2016 году двух ничьих при четырёх поражениях.

Напомним, последний раз сборная России одержала победу в матче с командой Южной Кореи (4:2), который состоялся 7 октября 2017 года.