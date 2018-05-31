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Мостовой: сборная России сыграла плохо, но всё идёт по плану Черчесова
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Мостовой: сборная России сыграла плохо, но всё идёт по плану Черчесова 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в игре с Австрией (0:1).
«Всё идёт по плану Станислава Саламовича. Сыграли, конечно, плохо. Один момент создали за всю игру. Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись. Никого не могу выделить, все одинаково плохо сыграли. Но главное начнётся 14 июня. Этот матч не является показательным, как бы плохо мы не сыграли. Делать выводы рано», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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