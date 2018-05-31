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Сергей Кирьяков: «Игроки сборной России допускали слишком много ошибок»
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Сергей Кирьяков: «Игроки сборной России допускали слишком много ошибок» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий немецкого «Карлсруэ» и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал товарищеский матч между сборными России и Австрии. Австрийские футболисты добились победы со счетом 1:0.
— Мы с вами увидели новую расстановку в национальной команде, которая активно муссировалась в последнее время. В первом тайме движение было неплохим, старались прессинговать на половине австрийской сборной, при этом соперник не допускал особых ошибок, и, когда давление нарастало, старался отрезать нашу группу игроков передней линии, — цитирует ТАСС Кирьякова. — Наши футболисты старались владеть мячом, но, к сожалению, допускали много ошибок, в позиционных атаках не наблюдалось взаимопонимания. Несмотря на долговременное присутствие на половине соперника, что-то опасное создать мы так и не смогли.
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