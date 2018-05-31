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Голкипер сборной Уругвая Муслера рискует пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
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Голкипер сборной Уругвая Муслера рискует пропустить ЧМ-2018 из-за травмы 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера рискует пропустить чемпионат мира—2018 из-за травмы, сообщает Kingfut.
Голкипер травмировал руку во время подготовки к турниру с национальной командой. В ближайшее время игроку будет сделан рентген с целью определения степени тяжести повреждения, после которого станут известны сроки восстановления игрока.
Муслера является основным вратарем уругвайской сборной. На его счету 96 матчей в составе национальной команды.
Чемпионат мира—2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. В рамках группового этапа турнира сборная Уругвая встретится с командами Египта (15 июня), Саудовской Аравии (20 июня) и России (25 июня).
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