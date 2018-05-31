Муслера может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы руки

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера пропустит чемпионат мира-2018, сообщает Kingfut. Он получил травму руки во время подготовки к турниру с национальной командой. Сегодня игроку будет сделан рентген, чтобы определить степень тяжести повреждения и приблизительные сроки восстановления.

В том случае, если травма Муслеры окажется серьезной, у сборной Уругвая останутся два голкипера — Мартин Силва ("Васку да Гама") и Мартин Кампанья ("Индепендьенте"). Муслера является основным вратарем команды. Всего на его счету 96 матчей в составе уругвайской сборной.

Сборная Уругвая является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Команды встретятся 25 июня в Самаре.

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