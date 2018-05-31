Ещё
Сборная России при Черчесове повторила антирекордную безвыигрышную серию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России при Черчесове повторила антирекордную безвыигрышную серию 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу потерпела поражение в контрольном матче с национальной командой Австрии, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Станислава Черчесова не сумели победить в шестой игре подряд. Последняя победа россиян датирована 7 октября 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи со счетом 4:2.
Таким образом, сборная России с Черчесовым повторила антирекорд по числу игр подряд без побед, которые установили ранее Анатолий Бышовец во время работы с национальной командой в 1998 году (шесть поражений подряд) и Леонид Слуцкий, под чьим руководством российская команда дважды сыграла вничью и еще четыре раза проиграла.
Газета.Ru: последние новости
Дзагоев: у нас еще есть время набрать форму к чемпионату мира - 2018 Эксперт: Игнашевич своей игрой добавил уверенности обороне сборной России В Госдуме недовольны мерой наказания врача молодежной сборной России по гандболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призналась в допинге135
Сборная России по футболу проиграла Австрии66
Чемпион мира разбился под Тверью6
«Мы не позволили россиянам сыграть в свой футбол»1
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Видео
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение