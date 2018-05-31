Сборная России при Черчесове повторила антирекордную безвыигрышную серию 

Сборная России по футболу потерпела поражение в контрольном матче с национальной командой Австрии, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Станислава Черчесова не сумели победить в шестой игре подряд. Последняя победа россиян датирована 7 октября 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи со счетом 4:2.
Таким образом, сборная России с Черчесовым повторила антирекорд по числу игр подряд без побед, которые установили ранее Анатолий Бышовец во время работы с национальной командой в 1998 году (шесть поражений подряд) и Леонид Слуцкий, под чьим руководством российская команда дважды сыграла вничью и еще четыре раза проиграла.