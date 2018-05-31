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Член Совета Федерации РФ разочарован сборной России
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Член Совета Федерации РФ разочарован сборной России 

SPORT24.ru 1 час назад
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение о сборной России, которая вчера уступила команде Австрии (0:1) в товарищеском матче.
"Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?
В свое время болел за Стрельцова и Воронина, Шестернева и Хусаинова, Численко и Кипиани, Яшина и Бышовца. Сегодня болеть не за кого. Пустота”, — написал Пушков в своем «твиттере».
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова ведут подготовку к домашнему чемпионату мира.
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