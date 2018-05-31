Член Совета Федерации РФ разочарован сборной России

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение о сборной России, которая вчера уступила команде Австрии (0:1) в товарищеском матче.

"Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?

В свое время болел за Стрельцова и Воронина, Шестернева и Хусаинова, Численко и Кипиани, Яшина и Бышовца. Сегодня болеть не за кого. Пустота”, — написал Пушков в своем «твиттере».