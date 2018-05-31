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В Совете Федерации прокомментировали поражение сборной России команде Австрии
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В Совете Федерации прокомментировали поражение сборной России команде Австрии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал поражение сборной России от команды Австрии в товарищеском матче (0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная России по футболу за две недели до чемпионата?" — написал Пушков в своем твиттере.
Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче против команды Австрии.
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