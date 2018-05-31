В Совете Федерации прокомментировали поражение сборной России команде Австрии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал поражение сборной России от команды Австрии в товарищеском матче (0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная России по футболу за две недели до чемпионата?" — написал Пушков в своем твиттере.