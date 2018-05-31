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Алексей Пушков: «Есть на планете команда, которой не проиграла бы сборная России за две недели до ЧМ?»
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Алексей Пушков: «Есть на планете команда, которой не проиграла бы сборная России за две недели до ЧМ?» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Твиттере раскритиковал игру сборной России перед чемпионатом мира-2018. — Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?, — написал Пушков. Вчера, 31 мая, сборная России проиграла в товарищеском матче команде Австрии (0:1), ни разу не пробив в створ ворот соперника.
Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2018 г.
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