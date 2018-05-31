Депутат Лебедев: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют, как и её игра

«Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры», — написал Лебедев в своём Twitter.

Он также призвал, несмотря ни на что поддерживать команду на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«За две недели до начала ЧМ мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет», —заявил Лебедев.