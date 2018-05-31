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Депутат Лебедев: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют, как и её игра
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Депутат Лебедев: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют, как и её игра 

RT на русском 1 час назад
Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в контрольном матче с Австрией.
«Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры», — написал Лебедев в своём Twitter.
Он также призвал, несмотря ни на что поддерживать команду на домашнем чемпионате мира 2018 года.
«За две недели до начала ЧМ мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет», —заявил Лебедев.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников резко отреагировал на поражение сборной России в матче с национальной командой Австрии.
RT на русском: последние новости
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