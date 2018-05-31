Руслан Нигматуллин: Надо не клеймить сборную России, а поддерживать

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«Конечно, хотелось бы больше попаданий в створ ворот в следующих матчах. Сами-то удары были, а вот в створ не было. Сейчас все кому ни лень клеймят сборную и тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым. Я не встану в один ряд с критикующими. Надо не клеймить, а поддерживать. Я буду продолжать поддерживать сборную России до последнего.

Счет по игре, хотя мы могли сыграть вничью, если бы чуть поточнее были в завершающей стадии. Например, Федор Смолов . Игра была на фоне нагрузок, наша команда очень прилично поработала на сборе. Свежести у наших футболистов не было, это было заметно, ноги не бежали. Это была тренировка по научной схеме, которая должна позволить выйти к чемпионату мира на пик формы», — цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».

5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч против команды Турции. Первый мат чемпионата мира россияне сыграют 14 июня против команды Саудовской Аравии.