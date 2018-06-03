Защитник сборной Бельгии Компани может пропустить ЧМ-2018 по футболу из-за травмы 

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани получил травму паха и рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Об этом сообщает РИА Новости.
Бельгиец получил повреждение в товарищеской игре с национальной командой Португалии и покинул поле во втором тайме.
3 июня Компани пройдёт медобследование.
Сборная Бельгии на групповом этапе мирового первенства встретится с Панамой, Тунисом и Англией.
Ранее сообщалось, что сборные Бельгии и Португалии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018.