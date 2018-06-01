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Кирьяков призвал не делать поспешных выводов об игре сборной России
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Кирьяков призвал не делать поспешных выводов об игре сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Австрии (0:1).
"Считаю, не нужно быть столь категоричными по отношению к команде, игрокам и тренерскому штабу.
Надо понимать, что сейчас идет подготовка к важному турниру и выводы можно будет делать только по итогам официальных матчей. Уверен, что в игре открытия чемпионата мира — 2018 мы увидим совершенно другую команду", — приводит слова Кирьякова газета «Известия».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.
На групповом этапе мундиаля россияне сыграют с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.
Ранее экс-игрок сборной России оценил уровень команды Австрии.
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