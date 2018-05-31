Сергей Кирьяков: Игра сборной России показала, что еще много проблем

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«Конечно, все ожидали большего, тем более что до начала чемпионата мира остается не так уж много времени. Команда провела определенную работу, и было много надежд, что в таком матче команда уже даже небольшими фрагментами начнет показывать тот футбол, который должен принести нам успешное выступление на чемпионате мира. Игра показала, что еще много проблем.

Станислав Черчесов опробовал новую схему, по которой до этого практически не играли вообще, только в каких-то матчах перестраивались на время на четыре защитника и пытались больше играть в атаку. А вчера провели полноценный матч и увидели, что очень много вопросов, особенно по игре в атаке, когда мы контролировали мяч на чужой половине поля, а соперник оборонялся, мы ничего не смогли придумать, чтобы взломать плотную оборону», — приводит слова Кирьякова «Р-Спорт».

5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют еще один контрольный матч с турками.