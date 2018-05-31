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Депутат Госдумы: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют
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Депутат Госдумы: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче против команды Австрии (0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры", — написал Лебедев у себя в твиттере.
Функционер также отметил, что болельщикам необходимо поддерживать сборную, несмотря на результаты.
"За две недели до начала чемпионата мира мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет", — подчеркнул он.
Ранее бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд заявил, что сборная России выглядела бездарно в матче с Австрией.
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