Депутат Госдумы: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют 

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче против команды Австрии (0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры", — написал Лебедев у себя в твиттере.
Функционер также отметил, что болельщикам необходимо поддерживать сборную, несмотря на результаты.
"За две недели до начала чемпионата мира мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет", — подчеркнул он.
Ранее бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд заявил, что сборная России выглядела бездарно в матче с Австрией.