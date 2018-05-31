Депутат Госдумы: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют

"Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры", — написал Лебедев у себя в твиттере.

Функционер также отметил, что болельщикам необходимо поддерживать сборную, несмотря на результаты.

"За две недели до начала чемпионата мира мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет", — подчеркнул он.