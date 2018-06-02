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Сборные Туниса и Турции не выявили победителя в товарищеском матче
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Сборные Туниса и Турции не выявили победителя в товарищеском матче 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборные Туниса и Турции сыграли вничью в рамках подготовки к чемпионату мира в России, сообщает "Советский спорт".
Матч, проходивший в Женеве завершился со счетом 2:2. В составе африканской команды мячи забивали Анис Бадри и Фертани Сасси. У турков голевыми действиями отметились Дженк Тосун и Чалгар Сеюнджю.
Ранее сборная Португалии без Криштиану Роналду не смогла обыграть команду Туниса.
Чемпионат мира — 2018. Товарищеский матч
Тунис — Турция — 2:2  Голы: 0:1 — Тосун, 54 (пен)
1:1 — Бадри, 56  2:1 — Сасси, 79  2:2 — Сеюнджю, 90
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