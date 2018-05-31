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Футболист сборной Египта Эль-Ненни вернулся к тренировкам после травмы
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Футболист сборной Египта Эль-Ненни вернулся к тренировкам после травмы 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни вернулся к тренировкам в общей группе сборной Египта в преддверии товарищеского матча с командой Колумбии, сообщает Goal.
25-летний футболист выбыл из строя в апреле и пропустил остаток сезона-2017/18 из-за повреждение связок голеностопа.
Несмотря на травму, Эль-Ненни был включен в расширенную заявку сборной Египта на ЧМ-2018.
Хавбек вернулся к полноценным тренировкам и готовится вместе с командой к матчу с Колумбией, который состоится 1 июня.
Напомним, что сборная Египта является соперником команды России по группе ЧМ-2018. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
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