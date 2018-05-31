Аналитики: сборная Нидерландов выиграет у Словакии в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Словакия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Нидерландов за 2.10. Шансы Словакии на победу оценены коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.25.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.72.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. Победа сборной Нидерландов всухую оценивается в 3.30.

Победа Нидерландов по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.40. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.75).

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