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Аналитики: сборная Нидерландов выиграет у Словакии в товарищеском матче
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Аналитики: сборная Нидерландов выиграет у Словакии в товарищеском матче 

Чемпионат.com 16 минут назад
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Словакия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Нидерландов за 2.10. Шансы Словакии на победу оценены коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.25.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.72.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. Победа сборной Нидерландов всухую оценивается в 3.30.
Победа Нидерландов по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.40. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.75).
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