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Сергей Кирьяков: У нас нет права на ошибку на домашнем чемпионате мира
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Сергей Кирьяков: У нас нет права на ошибку на домашнем чемпионате мира 

Советский спорт 2 часа назад
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что надеется увидеть изменения в составе национальной команды.
"С Турцией надеемся увидеть какие-то изменения в составе, и чтобы более надежный и грамотный футбол команда показала. В атаке мы, к сожалению, не можем так ярко играть, доминировать и проявлять индивидуальные качества, поэтому надо танцевать от того, что у нас более-менее получается, уделить внимание обороне. У нас нет права на ошибку на домашнем чемпионате мира", — сказал Кирьяков.
Напомним, что сборная России 30 мая проиграла команде Австрии со счетом 0:1. Теперь команда Станислава Черчесова 5 июня в Москве проведет последнюю контрольную встречу перед чемпионатом мира с турками.
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