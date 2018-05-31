Сергей Кирьяков: У нас нет права на ошибку на домашнем чемпионате мира

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что надеется увидеть изменения в составе национальной команды.

"С Турцией надеемся увидеть какие-то изменения в составе, и чтобы более надежный и грамотный футбол команда показала. В атаке мы, к сожалению, не можем так ярко играть, доминировать и проявлять индивидуальные качества, поэтому надо танцевать от того, что у нас более-менее получается, уделить внимание обороне. У нас нет права на ошибку на домашнем чемпионате мира", — сказал Кирьяков.