Ещё
Сборная России готовится к вылету в Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России готовится к вылету в Москву 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная России по футболу в ближайшее время вылетит из Австрии в Россию, где пройдет второй этап подготовки к чемпионату мира-2018.
Россияне готовились к мировому первенству в Австрии с 21 по 31 мая. Вчера подопечные Станислава Черчесова провели первую перед турниром контрольную встречу, с австрийцами и уступили со счетом 0:1. Теперь команда вернется в Россию, где 5 июля сыграет еще один матч — против Турции.
Все о чемпионате мира по футболу в России — здесь.
Через несколько минут @TeamRussia отправляется в Москву 🛫 pic.twitter.com/idhPVyYcIW
— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.
pic.twitter.com/hyseEq6jUZ
— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Савелий Мышалов: "Салах успеет восстановиться к чемпионату мира" Аргентина - Гаити. Агуэро забил с передачи Месси. Видео Япония с Хондой перед ЧМ-2018 проиграла Гане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян35
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ185
Назван кандидат на замену Зидана1
Роналду высказался об уходе Зидана
Черчесов объяснил стыдное поражение России461
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение