Сборная России готовится к вылету в Москву

Сборная России по футболу в ближайшее время вылетит из Австрии в Россию, где пройдет второй этап подготовки к чемпионату мира-2018.

Россияне готовились к мировому первенству в Австрии с 21 по 31 мая. Вчера подопечные Станислава Черчесова провели первую перед турниром контрольную встречу, с австрийцами и уступили со счетом 0:1. Теперь команда вернется в Россию, где 5 июля сыграет еще один матч — против Турции.

Все о чемпионате мира по футболу в России — здесь.

Через несколько минут @TeamRussia отправляется в Москву 🛫 pic.twitter.com/idhPVyYcIW

— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.

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— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.