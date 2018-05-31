Словакия — Нидерланды. Прогноз Анатолия Бышовца

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на товарищеский матч сборных Словакии и Нидерландов.

Куман в Голландии выстраивает новую команду, и, мне кажется, здесь надо говорить о победе оранжевых. Общий фон, который новый тренер привнес команде, его тактические задумки, мне кажется, положительно сказываются. Амбиции и классность игроков, которые не разделяют матчи на проходные и серьезные, должны сыграть роль. Они сориентированы на победу. Ставлю на Голландию. Ну и хотел бы выделить Промеса, он провел хороший сезон и должен забить. Ставлю на гол Квинси.