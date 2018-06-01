Кириченко: поражение от Австрии добавит игрокам России спортивной злости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко считает, что поражение национальной команды в товарищеском матче против Австрии (0:1) дополнительно стимулирует игроков.

"Конечно, можно было бы сыграть с какой-нибудь 200-й сборной в рейтинге ФИФА и разгромить ее, но, на мой взгляд, это бы не принесло нам никакой пользы.

Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии. Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости", — приводит слова Кириченко газета «Известия»

5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.

Ранее Кириченко назвал причины поражения команды от Австрии.