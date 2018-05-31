Алиев: сборная Египта может выиграть ЧМ-2018, разве это плохая команда?

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018.

"Фавориты чемпионата мира — Германия, Франция, Аргентина. Египет тоже может выиграть. А почему нет? Разве Египет — это плохая команда? Кто знал, что греки выиграют чемпионат Европы? Никто. Кто знал, что португальцы станут чемпионами Европы во Франции? Футбол — это непредсказуемая игра», — сказал Алиев в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

Напомним, сборная Египта сыграет в группе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.