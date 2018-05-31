Сборная России прилетела в Москву

Сборная России по футболу прилетела в Москву из Австрии, где проводила первый этап подготовки к чемпионату мира-2018.

В Австрии россияне находились с 21 мая. Здесь они провели первый из двух контрольных матчей — с австрийской национальной командой — и уступили со счетом 0:1.

В России сборники продолжат подготовку, в рамках которой 5 июня сыграют с Турцией.

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— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.