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Сборная России прилетела в Москву
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Сборная России прилетела в Москву 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная России по футболу прилетела в Москву из Австрии, где проводила первый этап подготовки к чемпионату мира-2018.
В Австрии россияне находились с 21 мая. Здесь они провели первый из двух контрольных матчей — с австрийской национальной командой — и уступили со счетом 0:1.
В России сборники продолжат подготовку, в рамках которой 5 июня сыграют с Турцией.
Все о чемпионате мира по футболу-2018 читайте здесь.
Приземлились в "Шереметьево" 🛬 pic.twitter.com/Zd2oAgvpid
— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.
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