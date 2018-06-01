Аленичев считает, что сборная России сможет выйти из группы на домашнем ЧМ-2018

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года «Я оптимист. Считаю, нам по силам выйти из группы. И я верю в то, что команда покажет хороший футбол. Пока Станислав Черчесов пробует разные варианты. Но мы придём к общему знаменателю. За функциональное состояние сборников не переживаю. Да и родные стены должны помочь», — приводит слова Аленичева «Советский спорт». Соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата миру станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не может одержать победу в шестом матче подряд.