Ещё
Аленичев считает, что сборная России сможет выйти из группы на домашнем ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аленичев считает, что сборная России сможет выйти из группы на домашнем ЧМ-2018 

RT на русском 40 минут назад
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года
«Я оптимист. Считаю, нам по силам выйти из группы. И я верю в то, что команда покажет хороший футбол. Пока Станислав Черчесов пробует разные варианты. Но мы придём к общему знаменателю. За функциональное состояние сборников не переживаю. Да и родные стены должны помочь», — приводит слова Аленичева «Советский спорт».
Соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата миру станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не может одержать победу в шестом матче подряд.
RT на русском: последние новости
В сети прокомментировали сроки восстановления Салаха после травмы Хет-трик Месси позволил сборной Аргентины по футболу разгромить Гаити Жуков надеется на встречу сборной России с Германией на ЧМ-2018 по футболу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он схватил мою правую грудь»74
Абрамович наказал Британию549
Украина обозлилась на Россию из-за плакатов к ЧМ-20183
Зидана решили заманить в Катар за «космические» деньги2
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение