Ещё
Романцев считает, что братья Березуцкие могли бы усилить защиту сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Романцев считает, что братья Березуцкие могли бы усилить защиту сборной России 

Евро-футбол.Ру 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил мнение, что обороне команды не хватает братьев Березуцких. 30 мая россияне уступили в товарищеском матче Австрии 0:1. В составе команды впервые с Евро-2016 сыграл Сергей Игнашевич.
— Появление Игнашевича в матче с австрийцами было ожидаемо?
— А как могло быть иначе? Сергей вернулся в сборную, чтобы ее оборона обрела уверенность, стала более сбалансированной. Жаль только, что в ней нет братьев Березуцких, которые бы объективно могли усилить защитную линию. Опытные игроки в таких турнирах на вес золота. Во время матча с австрийцами вспомнил о Березуцких.
5 июня сборная России проведёт товарищеский поединок с Турцией.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Словакия - Голландия: прогноз на матч с хорошим коэффициентом Прогноз на матч Португалия - Тунис: вернут ли португальцы уверенность в своих силах Прогноз на матч Аргентина - Гаити: победят ли крупно "альбиселесте"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию315
Зидана может сменить россиянин42
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ189
Лондон озвучил требования Абрамовичу102
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян38
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение