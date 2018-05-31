Романцев считает, что братья Березуцкие могли бы усилить защиту сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил мнение, что обороне команды не хватает братьев Березуцких. 30 мая россияне уступили в товарищеском матче Австрии 0:1. В составе команды впервые с Евро-2016 сыграл Сергей Игнашевич

— Появление Игнашевича в матче с австрийцами было ожидаемо?

— А как могло быть иначе? Сергей вернулся в сборную, чтобы ее оборона обрела уверенность, стала более сбалансированной. Жаль только, что в ней нет братьев Березуцких, которые бы объективно могли усилить защитную линию. Опытные игроки в таких турнирах на вес золота. Во время матча с австрийцами вспомнил о Березуцких.

5 июня сборная России проведёт товарищеский поединок с Турцией.