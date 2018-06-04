Прогноз на матч Марокко — Словакия: кто будет ближе к победе

Марокко — Словакия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2018, 21:00 мск).

Свой очередной контрольный матч, накануне предстоящего чемпионата мира в России, сборная Марокко сыграет со сборной Словакии. Для словаков же предстоящий поединок станет последним в сезоне, после чего футболисты отправятся в отпуск. Фаворита в предстоящей встрече букмекеры не видят, лишь минимально сместив свои коэффициенты в пользу северных африканцев: П1 — 2.62, X — 3.10, П2 — 3.06.

Сборная Марокко

Сборная Марокко проводит интенсивный сбор перед чемпионатом мира. Здесь важно Эрве Ренару не загонять своих парней, чтобы они в оптимальной форме подошли к первому матчу на турнире, так как это будет ключевой поединок со сборной Ирана, который обязательно нужно выигрывать, иначе о выходе из группы вряд ли можно будет заикаться, учитывая наличие в группе также сборных Испании и Португалии. В минувший четверг марокканцы сыграли вничью со сборной Украины (0:0), хотя по игре смотрелись посильнее команды Андрея Шевченко , игравшей в несколько экспериментальном составе.

Сборная Словакии

К майско-июньскому сбору сборная Словакии подходила в хорошем настроении, имея серию из трёх побед подряд — над сборными Норвегии (1:0), ОАЭ (2:1) и Таиланда (3:2), которые позволили немного позабыть горечь невыхода на чемпионат мира — словаки стали худшими из вторых мест в европейском отборе, не попав в стыки. В прошлый четверг в Трнаве словаки сыграли вничью 1:1 — быстрым голом в дебюте матча отличился Немец, после чего подавляющую часть игрового времени команда Яна Козака только отбивалась, но пропустила лишь один гол во втором тайме от спартаковца Промеса.

Где смотреть матч

Русскоязычная трансляция матча Марокко — Словакия будет доступна в текстовом формате на портале LiveResult.Ru. Телетрансляция матча на нашем ТВ не запланирована.

Статистика личных встреч

Сборные Марокко и Словакии единственный раз встречались в товарищеском матче в феврале 1994-го года, и тогда словаки проиграли марокканцам со счётом 1:2.

Интересные факты

Сборная Марокко имеет 16-матчевую беспроигрышную серию (+12=4-0, 38:6);

Сборная Марокко проиграла лишь 1 товарищеский матч в последних 13-ти (+9=3-1, 21:6);

Сборная Словакии имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+3=1-0, 7:4);

Сборная Словакии проиграла лишь 1 товарищеский матч в последних 14-ти (+8=5-1, 21:11).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"