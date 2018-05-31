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Сборные Марокко и Украины разошлись миром, Сенегал не смог обыграть Люксембург
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Сборные Марокко и Украины разошлись миром, Сенегал не смог обыграть Люксембург 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборные Марокко и Украины провели товарищеский матч в Каруже (Швейцария) на стадионе «Стад де Женев». Встреча завершилась ничьей — 0:0.
Команда Андрея Шевченко пропустит предстоящий чемпионат мира в России, а марокканцы сыграют в группе с Испанией, Португалией и Ираном.
В параллельном товарищеском матче сборная Сенегала на выезде не смогла одолеть Люксембург — 0:0. Африканская команда продолжает подготовку к ЧМ-2018, где встретится в группе со сборными Польши, Японии и Колумбии.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. В первом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
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