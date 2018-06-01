Мозгов поможет сборной России в матчах квалификации чемпионата Европы-2019 

Центровой баскетбольного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов сможет помочь сборной России в двух заключительных матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019.
Об этом сообщил официальный представитель игрока Станислав Рыжов.
"Тимофей сыграет за сборную в двух ближайших играх квалификации. Он уже переговорил с главным тренером команды Сергеем Базаревичем, а я поставил в известность о наших планах руководство «Бруклина».
Конечно, необходимо еще соблюсти юридические формальности — например, оформить страховку — но я уверен, что в РФБ всеё сделают наилучшим образом", — приводит слова Рыжова газета «Известия».
Сборной России в матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019 предстоят встречи с командами Бельгии (29 июня в Антверпене) и Франции (2 июля в Краснодаре).
Ранее баскетболистка сборной России вспомнила победу на молодежном чемпионате мира.