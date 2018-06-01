Ещё
Мозгов поможет сборной России в матчах квалификации чемпионата Европы-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мозгов поможет сборной России в матчах квалификации чемпионата Европы-2019 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP Photo
Центровой баскетбольного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов сможет помочь сборной России в двух заключительных матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019.
Об этом сообщил официальный представитель игрока Станислав Рыжов.
"Тимофей сыграет за сборную в двух ближайших играх квалификации. Он уже переговорил с главным тренером команды Сергеем Базаревичем, а я поставил в известность о наших планах руководство «Бруклина».
Конечно, необходимо еще соблюсти юридические формальности — например, оформить страховку — но я уверен, что в РФБ всеё сделают наилучшим образом", — приводит слова Рыжова газета «Известия».
Сборной России в матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019 предстоят встречи с командами Бельгии (29 июня в Антверпене) и Франции (2 июля в Краснодаре).
Ранее баскетболистка сборной России вспомнила победу на молодежном чемпионате мира.
Газета.Ru: последние новости
Главный тренер сборной Испании считает Роналду легендой Сборная России не может победить с октября 2017 года Дзагоев: у нас еще есть время набрать форму к чемпионату мира - 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию424
Лондон озвучил требования Абрамовичу102
Знарок ушел из СКА1
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян41
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение