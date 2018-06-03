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Бельгия и Португалия разошлись миром в товарищеском матче
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Бельгия и Португалия разошлись миром в товарищеском матче 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Национальные сборные Бельгии и Португалии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче, проходившем в рамках подготовки команд к чемпионату мира — 2018, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась без забитых мячей — 0:0. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Повреждение в составе бельгийцев получил защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, из-за чего не смог продолжить матч и был заменен на 55-й минуте.
Ранее сборная Германии сенсационно проиграла Австрии в товарищеском матче.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Бельгия — Португалия — 0:0
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