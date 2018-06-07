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Соперник сборной России по ЧМ-2018 разгромлен командой Бельгии
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Соперник сборной России по ЧМ-2018 разгромлен командой Бельгии 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Бельгии по футболу одержала разгромную победу над командой Египта в товарищеском матче, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ромелу Лукаку, Эден Азар и Маруан Феллайни.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лидер сборной Египта нападающий Мохамед Салах пропустил матч из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Бельгийцы выступят в группе G со сборными Англии, Туниса и Панамы.
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