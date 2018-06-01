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Сергей Базаревич: Мозгов подтвердил, что хочет играть за сборную
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Сергей Базаревич: Мозгов подтвердил, что хочет играть за сборную 

Советский спорт 1 час назад
— Мы разговаривали с Тимофеем три недели назад, и он подтвердил, что хочет играть за сборную и постарается быть в хорошей форме. Он много тренировался в США по окончании сезона и продолжил это после возвращения в Россию. Понятно, что ему будет непросто войти в игровой ритм. В этом сезоне он нечасто выходил на площадку в составе «Бруклина», а, зная Мозгова, могу сказать, что ему нужно определенное время, чтобы набрать игровые кондиции. Сделать это будет непросто.
Станислав Рыжов: Мозгов сыграет за сборную в матчах с Бельгией и Францией
Перед матчами с Бельгией и Францией у нас запланирована всего одна товарищеская игра с Латвией (матч состоится в Риге 25 июня. — «Известия»). Тем не менее мы рассчитываем на своего основного центрового, — передает слова Базаревича газета «Известия».
Напомним, что сборная России в двух заключительных матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира сыграет со сборными Бельгии (29 июня) и Франции (2 июля).
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