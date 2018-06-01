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Кирьяков: «В матче с Саудовской Аравией мы увидим совершенно другую сборную России»
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Кирьяков: «В матче с Саудовской Аравией мы увидим совершенно другую сборную России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с Австрией (0:1).
«Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию. Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа ЧМ. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее. Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем.
Считаю, не нужно быть столь категоричными по отношению к команде, игрокам и тренерскому штабу. Надо понимать, что сейчас идет подготовка к важному турниру и выводы можно будет делать только по итогам официальных матчей. Уверен, что в игре открытия ЧМ-2018 мы увидим совершенно другую команду», — цитируют Кирьякова.
На домашнем чемпионате мира Россия сыграет в группе вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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