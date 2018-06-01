Экс-игрок сборной России оценил уровень команды Австрии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высоко оценил игру сборной Австрии по футболу, которая в товарищеском матче победила Россию (1:0).

"Сборная Австрии произвела очень хорошее впечатление. Крепкая команда с достаточно высоким уровнем игры. В их составе выделяется Марко Арнаутович — очень сильный игрок, наличие которого в составе повышает общий уровень команды", — приводит слова Кириченко газета «Известия»

Австрийцы не смогли квалифицироваться на грядущий чемпионат мира — 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.