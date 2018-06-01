Швеция — Дания. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 2 июня

Швеция

«Сине-жёлтые» не пустили в финальную часть ЧМ сборную Италии, переиграв ее в стыковых матчах с общим счетом 1:0. Первый матч, который прошел в Швеции, хозяева выиграли — 1:0, а в ответной игре забитых мячей не было.

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Шведы на групповом этапе ЧМ теперь встретятся со сборными Германии, Мексики и Южной Кореи, первый матч они проведут против азиатов 18 июня.

В этом году национальная команда Швеции успела провести 4-е контрольных поединка. В январе на турнире в ОАЭ она сыграла вничью с Эстонией (1:1) и переиграла своего предстоящего соперника со счетом 1:0.

А в марте скандинавы проиграли 2-е встречи. На своем поле уступили сборной Чили со счетом 1:2, а затем в Румынии были повержены местной командой — 1:0.

Дания

Датчане, как и их предстоящий противник, вышли на ЧМ после стыковых матчей. В первой игре, которая прошла в Дании, «датский динамит» и Ирландия разошлись миром — 0:0. А в ответном поединке скандинавы разгромили своего соперника со счетом 5:1.

Сборная Дания в России за выход из группы поспорит с командами Перу, Австралии и Франции. «Алая гвардия» возьмет старт на турнире 16 июня в игре против южноамериканцев.

Подопечные Оге Харейде после завершения отборочных матчей провели 4-е товарищеских поединка. Проиграли Швеции (0:1) и Иордании (2:3) на полях ОАЭ. И в домашних играх сначала переиграли Панаму (1:0), а потом сыграли вничью с Чили — 0:0.

За последние 5-ть матчей, которые оппоненты провели между собой, они соблюдают полный паритет. 2-а поединка выиграла Швеция, 2-а — Дания и еще 1-а встреча победителя не выявила.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам, оценивая их победу в 2,55.

За успех Дании дают — 2,95, а ничью оценивают в 3,10.

Скорее всего, команды сохранят равенство в играх между собой за последнее время. Как мы считаем, эта встреча не выявит победителя. Рекомендуем поставить на ничью.