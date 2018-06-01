Кириченко: «Поражение от австрийцев добавит сборной России спортивной злости» 

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал контрольную встречу россиян против австрийцев (0:1).
«Сборная Австрии произвела очень хорошее впечатление. Крепкая команда с достаточно высоким уровнем игры. В их составе выделяется Марко Арнаутович — очень сильный игрок, наличие которого в составе повышает общий уровень команды. Конечно, можно было бы сыграть с какой-нибудь 200-й сборной в рейтинге ФИФА и разгромить ее, но, на мой взгляд, это бы не принесло нам никакой пользы. Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии. Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости», — сказал Кириченко в интервью.
5 июня сборная России проведет контрольный матч против команды Турции.