Прогноз на матч Бельгия — Португалия: кто выиграет матч

Бельгия — Португалия. Прогноз на товарищеский матч (02.06.2018, 21:45 мск).

Центральным матчем субботнего игрового дня можно назвать поединок между сборными Бельгии и Португалии. Бельгийцы являются одними из фаворитов предстоящего чемпионата мира в России, но и португальцы, являющиеся действующими чемпионами Европы, не прочь повторить успех своих соседей испанцев, которые 8 лет назад смогли стать чемпионами мира после победы на континентальном первенстве. Букмекеры ставят в этой встрече на бельгийцев, чистая победа которых оценивается коэффициентом 1.87.

Сборная Бельгии

Бельгийская сборная очень уверенно преодолела отборочный цикл, выиграв 9 из десяти матчей. Только греков, занявших второе место, сборная Бельгии не смогла обыграть в родных стенах, сыграв вничью 1:1. После турнира бельгийцы сыграли два домашних товарищеских матча в ноябре, сыграв в боевую ничью с Мексикой (3:3), и минимально обыграв Японию (1:0). В марте 2018-го года бельгийцы провели только один матч, разгромив Саудовскую Аравию (4:0). После оглашения окончательного состава в Бельгии снова разразился скандал — болельщики раскритиковали главного тренера Роберто Мартинеса , который всё же не взял на чемпионат мира Раджу Наингголана по причине личного конфликта с игроком.

Сборная Португалии

Португальская сборная также выиграла в отборе 9 матчей из десяти, но заняла первое место только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей с командой Швейцарии. Но в 2018-м году «европейские бразильцы» выглядят очень неважно в контрольных матчах. В марте они чудом вырвали победу над Египтом (2:1), благодаря дублю Роналду на последних минутах, после чего разгромно проиграли Голландии (0:3). В минувший же понедельник команда Фернанду Сантуша не сумела обыграть сборную Туниса (2:2), хотя вели по ходу встречи в два гола.

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнут прямые трансляции из Брюсселя в 21:40 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча Бельгия — Португалия состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

В очных матчах между сборными Бельгии и Португалии можно увидеть примерное равенство: +3=4-3, разница мячей — 14:12. Но если брать последние 3 матча, то все они были выиграны португальцами. В отборе на Евро-2008 «селесау» выиграли 4:0 дома и 2:1 в гостях, причём в домашнем матче дубль сделал 22-летний Роналду, и ещё один мяч провёл Куарежма, в то время как единственный гол бельгийцев тогда забил 19-летний Феллайни, а в марте 2016-го года в товарищеском матче португальцы дома победили 2:1 (Нани 20', Роналду 40' — Р. Лукаку 62').

Интересные факты

Сборная Бельгии имеет 16-матчевую беспроигрышную серию (+12=4-0, 57:14);

Сборная Бельгии выиграла лишь 3 из последних семи товарищеских матчей (+3=3-1, 14:10);

Сборная Португалии выиграла у сборной Бельгии 3 последних очных матча (+3=0-0, 8:2);

Сборная Португалии выиграла лишь 1 матч из последних четырёх (+1=2-1, 5:7);

Сборная Португалии всухую выиграла 4 последних выездных матча (+4=0-0, 12:0).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"