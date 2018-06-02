Прогноз на матч Исландия — Норвегия: ещё одно скандинавское дерби

Исландия — Норвегия. Прогноз на товарищеский матч (02.06.2018, 23:00 мск).

Спустя несколько минут после встречи шведов с датчанами, субботним вечером также сыграют между собой сборные Исландии и Норвегии в товарищеском матче. Исландцы готовятся принять участие на своём первом мировом первенстве, в то время как норвежцы лишь готовятся к Лиге Наций, которая стартует в сентябре. Букмекеры в этом матче не видят ярко выраженного фаворита, хотя предпочтение всё же отдаётся, конечно, хозяевам — коэффициент на чистую победу Исландии составляет 2.14.

Сборная Исландии

Сборная Исландии удивила в отборочном цикле, сумев выйти с первого места из сложнейшей группы, оставив позади себя команды Хорватии, Украины и Турции. Но вот после этого команда Хеймира Халлгримссона не выигрывала. В ноябре «викинги» проиграли Чехии (1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1). В январе, что правда, были две крупные победы вторым составом над сборной Индонезии (6:0, 4:1), которые не стоит принимать всерьёз. На мартовском же сборе исландцы отправились в Америку, где проиграли Мексике (0:3) и Перу (1:3).

Сборная Норвегии

Норвежская сборная никак не может вернуться на тот уровень, который позволял бы надеяться на плотную борьбу за выход на крупный турнир. В минувшем отборочном цикле норвежцы заняли лишь четвёртое место в своей группе, пропустив вперёд не только Германию, но и Северную Ирландию с Чехией, опередив только Азербайджан и Сан-Марино. Но федерация продолжает доверять Ларсу Лагербеку, который готовит сборную Норвегии к Лиге Наций. В конце прошлого гола норвежцы разочаровали, проиграв Македонии (0:2) и Словакии (0:1), но в марте были две победы — над Австралией (4:1) и Албанией (1:0).

Где смотреть матч

Трансляцию матча между сборными Исландии и Норвегии следует искать на скандинавском телеканале RUV Sjonvarpid. Либо же проще следить за всеми событиями этой встречи в текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Исландии и Норвегии играли друг с другом 13 раз, и преимущество здесь на стороне последних: +3=4-6, разница мячей — 14:21. В последний раз эти команды играли между собой два года назад, и тогда в Осло в результативном товарищеском матче успех праздновали норвежцы — 3:2 (С. Йохансен 1', Хелланд 41', Сорлот 67' — Ингасон 36', Сигурдссон 81' (пен).

Интересные факты

Сборная Исландии имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в товарищеских матчей (+0=1-3, 3:9);

Сборная Исландии забивала в семи из восьми последних очных матчей со сборной Норвегии (+1=4-3, 10:11);

Сборная Норвегии имеет 8-матчевую безничейную серию (+5=0-3, 16:10);

В семи из восьми последних матчей сборной Норвегии проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт»;

Сборная Норвегии выиграла 2 товарищеских матча из последних семи (+2=1-4, 8:9).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"