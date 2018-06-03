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Сборная Исландии проиграла команде Норвегии в товарищеском матче
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Сборная Исландии проиграла команде Норвегии в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бьерн Йонсен, Джошуа Кинг и Александр Сорлот. У хозяев мячи забили Альфред Финнбогасон и Гилфи Сигурдссон.
Сборная Исландии выступит на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Исландцы сыграют в группе D с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
В рамках подготовки к мировому первенству сборная Исландии сыграет товарищеский матч с командой Ганы.
Футбол. Товарищеский матч Исландия — Норвегия — 2:3 Голы: 0:1 — Йонсен, 15; 1:1 — Финнбогасон, 30 (пенальти); 2:1 — Сигурдссон, 70; 2:2 — Кинг, 80; 2:3 — Сорлот, 85
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