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Сборная Египта сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче
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Сборная Египта сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Сборная Египта, соперник команды России на групповом этапе чемпионата мира — 2018, сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче. Встреча прошла в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 0:0.
В следующем товарищеском матче Египет 6 июня встретится с Бельгией. Колумбия пока не запланировала новых контрольных встреч.
На ЧМ-2018 соперниками египтян и россиян также станут команды Саудовской Аравии и Уругвая. Колумбия сыграет в группе со сборными Польши, Японии и Сенегала.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.
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