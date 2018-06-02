Сборная Египта сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче

Сборная Египта, соперник команды России на групповом этапе чемпионата мира — 2018, сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче. Встреча прошла в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 0:0.

В следующем товарищеском матче Египет 6 июня встретится с Бельгией. Колумбия пока не запланировала новых контрольных встреч.

На ЧМ-2018 соперниками египтян и россиян также станут команды Саудовской Аравии и Уругвая. Колумбия сыграет в группе со сборными Польши, Японии и Сенегала.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.