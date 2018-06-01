Форвард Мексики Эрнандес: «Я хочу выиграть чемпионат мира-2018»

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес заявил, что его цель на чемпионате мира в России — победа.

”Я хочу выиграть чемпионат мира. Это единственное, о чем я думаю. Конечно, у меня есть хорошие воспоминания о матчах сборной, и я хочу повторить их, ведь это будет значить, что я помогаю команде. Но главная мечта, главная мысль — стать чемпионами”, — цитирует Эрнандеса Daily Mail.

Мексика сыграет в группе F с Германией, Швецией и Республикой Корея. Первый матч мексиканцы проведут 17 июня с Германией в Москве.