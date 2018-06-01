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Форвард Мексики Эрнандес: «Я хочу выиграть чемпионат мира-2018»
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Форвард Мексики Эрнандес: «Я хочу выиграть чемпионат мира-2018» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес заявил, что его цель на чемпионате мира в России — победа.
”Я хочу выиграть чемпионат мира. Это единственное, о чем я думаю. Конечно, у меня есть хорошие воспоминания о матчах сборной, и я хочу повторить их, ведь это будет значить, что я помогаю команде. Но главная мечта, главная мысль — стать чемпионами”, — цитирует Эрнандеса Daily Mail.
Мексика сыграет в группе F с Германией, Швецией и Республикой Корея. Первый матч мексиканцы проведут 17 июня с Германией в Москве.
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