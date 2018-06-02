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Роберто Манчини потерпел первое поражение на посту главного тренера сборной Италии
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Роберто Манчини потерпел первое поражение на посту главного тренера сборной Италии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В пятницу в мире прошло несколько товарищеских матчей футбольных сборных. Сборная Франции со счетом 3:1 обыграла команду Италии, которую с недавних пор возглавляет бывший тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Французы вышли вперед на 8 минуте. Удар Килиана Мбаппе итальянский вратарь Сальваторе Сиригу отбил, но рядом оказался Самюэль Юмтити. На исходе первого получаса игры новичок сборной Франции Люка Эрнандес был сбит в итальянской штрафной. Антуан Гризманн реализовал пенальти. Но на 36 минуте вернувшийся в сборную Италии Марио Балотелли заработал штрафной, розыгрыш которого привел к голу Леонардо Бонуччи. Окончательный счет установил в середине второго тайма Усман Дембеле, замкнувший прострел Гризманна. Победа сборной Франции 3:1, а Роберто Манчини потерпел первое поражение в роли тренера национальной сборной.
Соперник россиян по группе А сборная Египта в итальянском Бергамо встречалась со сборной Колумбии. Встреча завершилась нулевой ничьей. Австралийцы с крупным счетом 4:0 обыграли сборную Чехии. Мэтью Лекки забил два мяча, Эндрю Ноббаут — один, а еще один мяч чехи забили себе сами. Сборная Южной Кореи была бита командой Боснии и Герцеговины 1:3. Боевой ничьей 2:2 завершился матч сборных Туниса и Турции.
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