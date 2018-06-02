Роберто Манчини потерпел первое поражение на посту главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини. В пятницу в мире прошло несколько товарищеских матчей футбольных сборных. Сборная Франции со счетом 3:1 обыграла команду Италии, которую с недавних пор возглавляет бывший тренер "Зенита"

Французы вышли вперед на 8 минуте. Удар Килиана Мбаппе итальянский вратарь Сальваторе Сиригу отбил, но рядом оказался Самюэль Юмтити. На исходе первого получаса игры новичок сборной Франции Люка Эрнандес был сбит в итальянской штрафной. Антуан Гризманн реализовал пенальти. Но на 36 минуте вернувшийся в сборную Италии Марио Балотелли заработал штрафной, розыгрыш которого привел к голу Леонардо Бонуччи . Окончательный счет установил в середине второго тайма Усман Дембеле , замкнувший прострел Гризманна. Победа сборной Франции 3:1, а Роберто Манчини потерпел первое поражение в роли тренера национальной сборной.

Соперник россиян по группе А сборная Египта в итальянском Бергамо встречалась со сборной Колумбии. Встреча завершилась нулевой ничьей. Австралийцы с крупным счетом 4:0 обыграли сборную Чехии. Мэтью Лекки забил два мяча, Эндрю Ноббаут — один, а еще один мяч чехи забили себе сами. Сборная Южной Кореи была бита командой Боснии и Герцеговины 1:3. Боевой ничьей 2:2 завершился матч сборных Туниса и Турции.