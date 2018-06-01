Урожай наград собрали школьники с Большой Академической на городском спортивном фестивале

Во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском в рамках проекта «Детский спорт» состоялся Московский фестиваль школьного и дворового спорта. Успешно выступили в нем команды школы № 1576 с Большой Академической улицы.

«В течение всего дня на открытых спортивных площадках и в спортивных залах Дворца спорта «Динамо» школьные и дворовые команды Москвы соревновались в таких видах спорта как мини-футбол, гандбол, волейбол, стритбол и других», — уточняется на официальном сайте школы № 1576.

По итогам состязаний команда юношей 2002–2003 года рождения школы № 1576 стала победителем по мини-футболу. Девушки 2001–2002 года рождения — победительницы соревнований по стритболу, а команда юношей той же возрастной категории положила в копилку серебро в этом же виде спорта.

Также команда юношей 2001–2003 года школы № 1576 завоевала второе место в соревнованиях по волейболу. Девушки 2004–2005 года рождения стали бронзовыми призёрами в соревнованиях по гандболу. (ео)