Прогноз на матч Мексика — Шотландия: победит ли команда Осорио на 105-тысячной «Ацтеке»

Мексика — Шотландия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2018, 03:00 мск).

Сборная Мексики готовится отправиться в Европу на предстоящий чемпионат мира, и её прощание с родными болельщиками, которые, конечно, не все смогут поехать на мундиаль в Россию, состоится на легендарной 105-тысячной «Ацтеке». В гости на товарищеский матч с мексиканцами пожаловала сборная Шотландии. Букмекеры считают в этом матче большими фаворитами хозяев поля, победа которых оценивается коэффициентом 1.30.

Сборная Мексики

Сборная Мексики не смогла выиграть два последних матча, которые проходили на территории США. В конце марта мексиканцы проиграли в родных стенах Хорватии (0:1), а в минувший вторник была ничья с Уэльсом (0:0). Серия из более чем двух матчей без побед случалась раньше с мексиканцами почти 3 года назад. Желательно команде Хуана Осорио прерывать эту серию, чтобы вспомнить вкус побед, накануне чемпионата мира, который уже на носу.

Сборная Шотландии

Шотландская сборная на чемпионате мира не сыграет — команда Гордона Стракана обидно упустила шанс попасть в стыковые матчи отбора в последнем туре группового этапа, не сумев обыграть в гостях словенцев (2:2), чем воспользовались словаки, перехватившие вторую строчку. Стракан прекратил работу со «скоттами», которыми теперь руководит Алекс Маклиш , имевший ранее непродолжительный опыт работы со сборной в 2007-м году. Все три дебютных матча Маклиша с шотландцами в 2018-м году получились малорезультативными — в марте они проиграли Коста-Рике (0:1) и обыграли Венгрию (1:0), а в минувшую среду уступили Перу (0:2).

Где смотреть матч

Матч между сборными Мексики и Шотландии не покажет российское телевидение. Прямую трансляцию можно будет найти на сербском и хорватском каналах «Arena Sport 2». Русскоязычная трансляция состоится в текстовом формате на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Мексики и Шотландии раньше между собой не встречались.

Интересные факты

Сборная Мексики не забивала в двух последних матчах (0:1, 0:0);

Серию из более чем двух безвыигрышных матчей подряд сборная Мексики выдавала ещё в середине 2015-го года;

Сборная Мексики не пропускала в четырёх из последних пяти товарищеских матчей (+3=1-1, 5:1);

Сборная Шотландии выиграла лишь 1 матч из последних пяти (+1=1-3, 3:6).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"