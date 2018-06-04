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Игрок «Амкара» Идову в составе сборной Нигерии сыграет на чемпионате мира
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Игрок «Амкара» Идову в составе сборной Нигерии сыграет на чемпионате мира 

АиФ Пермь 4 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову попал в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира, который стартует в России на следующей неделе.
«Суперорлы», как называют сборную Нигерии, на турнире выступят в группе «D». 16 июня в Калининграде они стартует матчем против Хорватии. 22 июня их ждёт поединок в Волгограде с Исландией. Завершат групповой турнир нигерийцы 26 мая встречей с Аргентиной в Санкт-Петербурге.
Брайан Идову родился в Санкт-Петербурге и имеет двойное гражданство — нашей страны и Нигерии. С 2010 года он выступает за «Амкар». В октябре прошлого года его впервые вызвали в сборную Нигерии: в дебютном матче за «суперорлов» он забил мяч в ворота аргентинцев. 2 июня он провёл весь матч против сборной Англии (1:2), который состоялся в Лондоне.
Отметим, что в окончательную заявку на чемпионат мира сборной России, которой руководит бывший наставник «Амкара» Станислав Черчесов, попали два экс-игрока пермской команды — вратарь Владимир Габулов и защитник Андрей Семёнов.
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