Игрок «Амкара» Идову в составе сборной Нигерии сыграет на чемпионате мира

Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову попал в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира, который стартует в России на следующей неделе.

«Суперорлы», как называют сборную Нигерии, на турнире выступят в группе «D». 16 июня в Калининграде они стартует матчем против Хорватии. 22 июня их ждёт поединок в Волгограде с Исландией. Завершат групповой турнир нигерийцы 26 мая встречей с Аргентиной в Санкт-Петербурге.

Брайан Идову родился в Санкт-Петербурге и имеет двойное гражданство — нашей страны и Нигерии. С 2010 года он выступает за «Амкар». В октябре прошлого года его впервые вызвали в сборную Нигерии: в дебютном матче за «суперорлов» он забил мяч в ворота аргентинцев. 2 июня он провёл весь матч против сборной Англии (1:2), который состоялся в Лондоне.