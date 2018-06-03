Валерий Рейнгольд: У нас нет сборной, мы стоим на краю пропасти

6 причин, почему от игры сборной России хочется плакать

— Чего ждете от нашей сборной в последнем перед чемпионата мира контрольном матче, в котором она встретится с командой Турции? — Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти! И если кто-то думает, что мы готовы играть на чемпионате мира, глубоко ошибается. Игра с Австрией показала, что по многим компонентам мы просто не готовы — это беда. И когда Черчесов говорит, что все идет по плану, не понимаю этого, — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.Info. — Не знаю, что у него за план, непонятный. Так раскрой это план, что за сюрприз ты приготовил болельщикам, что этот план может с лучшей стороны их удивить? Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь! Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит. Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше? Между тем люди, которые играли в футбол, эксперты, говорят, что все, кажется, нормально. Что здесь нормально?! Что здесь все идет по плану, по плану Черчесова? Что он загубил сборную, и мы вообще не знаем, от чего нужно отталкиваться? Я пока абсолютно ничего не вижу, ни одного проблеска. Не знаю, что должно случиться, что вдруг наша команда воскреснет и начнет играть в футбол. Все говорит о том, что тот состав игроков, которых он вызвал, ни на что не претендует. Потому что когда в составе нет играющих ребят, нельзя что-то сделать. А эти ребята Денисов, Глушаков, Шатов. Это три «опорника», все трое могут перекрыть центр футбольного поля, это мастера.