Ещё
Футболисты из Подмосковья победили на чемпионате среди игроков с церебральным параличем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты из Подмосковья победили на чемпионате среди игроков с церебральным параличем 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Подмосковная команда «Лев Черной-Олимпия» одержала победу во всех матчах чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием церебральный паралич, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Состязания проходили в Ленинградской области. Матчи начались 24 мая.
«Подмосковные футболисты снова продемонстрировали высокий уровень мастерства, доказав, что они лучшие в стране и не оставив ни малейшего шанса своим соперникам. Не сомневаюсь, что многие из них будут вызваны в состав национальной команды, которой предстоит выступить на чемпионате Европы», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Всего в турнире принимало участие шесть команд. Команда «Лев Черной-Олимпия» одержала победу в каждом из матчей первенства. Футболисты становятся чемпионами второй год подряд. Второе место заняла команда «Стимул» из Владикавказа, третье — «Нижегородец» из Нижнего Новгорода.
Впереди сборную России ждет чемпионат Европы, который пройдет в голландском городе Зейст с 22 августа по 6 сентября.
РИАМО: последние новости
Медведев предложил Силуанова на пост первого вице‑премьера 3D‑фильмы на футбольную тему покажут на фасаде ЦВЗ «Манеж» с 1 по 10 июня Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину139
«Россия не единственный дом»35
Абрамович может бросить «Челси»77
Абрамович наказал Британию559
Тренер выдал тайну российских биатлонисток
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение