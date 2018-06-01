Футболисты из Подмосковья победили на чемпионате среди игроков с церебральным параличем

Подмосковная команда «Лев Черной-Олимпия» одержала победу во всех матчах чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием церебральный паралич, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Состязания проходили в Ленинградской области. Матчи начались 24 мая.

«Подмосковные футболисты снова продемонстрировали высокий уровень мастерства, доказав, что они лучшие в стране и не оставив ни малейшего шанса своим соперникам. Не сомневаюсь, что многие из них будут вызваны в состав национальной команды, которой предстоит выступить на чемпионате Европы», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Всего в турнире принимало участие шесть команд. Команда «Лев Черной-Олимпия» одержала победу в каждом из матчей первенства. Футболисты становятся чемпионами второй год подряд. Второе место заняла команда «Стимул» из Владикавказа, третье — «Нижегородец» из Нижнего Новгорода.

Впереди сборную России ждет чемпионат Европы, который пройдет в голландском городе Зейст с 22 августа по 6 сентября.