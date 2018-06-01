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Сообщество «Гандбольная бундеслига» покажет в прямом эфире матч за чемпионство
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Сообщество «Гандбольная бундеслига» покажет в прямом эфире матч за чемпионство 

SPORT24.ru 27 минут назад
Сообщество «Гандбольная бундеслига» в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Федерации Гандбола России покажет в прямом эфире одно из главных событий сезона. В последнем туре немецкой Бундеслиги «Фленсбург-Хандевитт» сыграет с «Геппингеном». В этой игре решится судьба чемпионства.
Прямая трансляция начнется 3 июня в 15:55 по московскому времени.
«Фленсбург-Хандевитт» занимает в турнирной таблице Бундеслиги первое место, за тур до конца на один балл опережая идущий вторым «Рейн-Неккар Левен». «Геппинген» идет в таблице 10-м.
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