Сборная Египта без Салаха сыграла вничью с колумбийцами в товарищеском матче

ТАСС , 2 июня. Сборная Египта по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Колумбии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в России. Встреча прошла в Италии.

На чемпионате мира сборная Египта выступит в группе A, в которой сыграет против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня). Сборная Колумбии в группе H встретится с командами Японии (19 июня), Польши (24 июня) и Сенегала (28 июня). Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.