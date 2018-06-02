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Сборная Египта без Салаха сыграла вничью с колумбийцами в товарищеском матче
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Сборная Египта без Салаха сыграла вничью с колумбийцами в товарищеском матче 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 июня. Сборная Египта по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Колумбии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в России. Встреча прошла в Италии.
В составе сборной Египта отсутствовал форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов. В стартовом составе колумбийской команды с первых минут играли форвард «Монако» Радамель Фалькао, полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо.
На чемпионате мира сборная Египта выступит в группе A, в которой сыграет против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня). Сборная Колумбии в группе H встретится с командами Японии (19 июня), Польши (24 июня) и Сенегала (28 июня). Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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