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Антуан Гризманн: «Сборная Франции на правильном пути перед ЧМ»
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Антуан Гризманн: «Сборная Франции на правильном пути перед ЧМ» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Италией в товарищеском матче (3:1) отметил, что команда находится на правильном пути. Также он добавил, что игрока будет полезно отвлечься от футбола перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018. Впереди у сборной Франции два выходных.
— Удовлетворены победой, мы хорошо сыграли, — цитирует L'Equipe Гризманна. — Мы были лучше. Это нужно будет повторить в следующих матчах. Нам нужно поработать над игрой в защите, но я думаю, что мы на правильном пути перед чемпионатом мира.
Францичя забили три мяча Италии, но можем играть еще лучше. Теперь у нас есть два с половиной дня, чтобы отдохнуть и подумать о чем-то другом.
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